Пока менее 3% нелегальных мигрантов пришли в МВД узаконить свое положение в РФ

Первый замминстра напомнил, что остается уже только апрель, когда всем приезжим из других стран предоставлено право узаконить свое положение. Это необходимо сделать до 1 мая. Горовой посетовал, что процесс идет туго, он также отверг возможность продления срока действия указа. Как подчеркнул представитель руководства МВД, в данной сфере надо наводить порядок.

При добровольном обращении мигрантам надо будет сдать отпечатки пальцев, цифровую фотографию, пройти ряд проверок. После этого им выдадут необходимые документы без депортации из России. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным МВД число высланных из страны мигрантов по итогам 2024 года увеличилось в полтора раза к 2023 году.

