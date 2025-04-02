«Нестыковки и раздражение»: Зачем в России создают Службу по миграционным вопросам

«Разговоры о том, нужно ли воссоздать Федеральное агентство по миграции ведутся очень давно. Но проблемы вокруг миграции в стране настолько обострились, что мы прекрасно понимаем, что функционала МВД, который просто регистрирует [людей], явно сейчас недостаточно. Я думаю, что появление нового ведомства, безусловно, связано с расширением полномочий для того, чтобы весь комплекс вопросов вокруг миграции кто-то мог координировать. Потому что часть вопросов, допустим, по адаптации и интеграции находится в ведении Федерального агентства по делам национальностей, регистрация находилась в МВД, а все, что связано с детьми мигрантов, - у Министерства просвещения. Единого координатора по всем вопросам миграции не было. Каждый отвечал только за свой вопрос, и часто получались нестыковки. Сейчас ситуация настолько раздражает общество, что, я считаю, что это решение президента правильное и своевременное. Надеюсь, это поможет исправить ситуацию, когда все, вроде бы, всё делают, а дело стоит на месте», - рассказала она.

Ранее зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев заявил, что необходимо ограничить право мигрантов на льготы и пособия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

