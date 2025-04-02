«Нестыковки и раздражение»: Зачем в России создают Службу по миграционным вопросам
Сегодня полномочий МВД явно не хватает для решения всех миграционных вопросов, в обществе нарастало раздражение, так как все процессы шли очень медленно, заявила НСН Маргарита Лянге.
Решение о создании новой Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранцев в России очень своевременное, так как по этому вопросу не было единого координатора, и часто происходили нестыковки между ведомствами. Об этом в беседе с НСН рассказала член Общественной палаты РФ и Совета при президенте по межнациональным отношениям Маргарита Лянге.
Владимир Путин подписал указ о создании Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранцев в составе МВД России, сообщается на сайте Кремля. Новое ведомство возглавит заместитель генерального прокурора Андрей Кикоть. Лянге заявила, что это решение наконец-то наведет порядок и ускорит работу миграционных служб.
«Разговоры о том, нужно ли воссоздать Федеральное агентство по миграции ведутся очень давно. Но проблемы вокруг миграции в стране настолько обострились, что мы прекрасно понимаем, что функционала МВД, который просто регистрирует [людей], явно сейчас недостаточно. Я думаю, что появление нового ведомства, безусловно, связано с расширением полномочий для того, чтобы весь комплекс вопросов вокруг миграции кто-то мог координировать. Потому что часть вопросов, допустим, по адаптации и интеграции находится в ведении Федерального агентства по делам национальностей, регистрация находилась в МВД, а все, что связано с детьми мигрантов, - у Министерства просвещения. Единого координатора по всем вопросам миграции не было. Каждый отвечал только за свой вопрос, и часто получались нестыковки. Сейчас ситуация настолько раздражает общество, что, я считаю, что это решение президента правильное и своевременное. Надеюсь, это поможет исправить ситуацию, когда все, вроде бы, всё делают, а дело стоит на месте», - рассказала она.
Ранее зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев заявил, что необходимо ограничить право мигрантов на льготы и пособия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Банк России ужесточит контроль над мошенниками
- Фильм «Чувственный контакт» получил Гран-При кинофестиваля «Мир знаний»
- Суперкомпьютер Opta назвал «Краснодар» главным претендентом на чемпионство в РПЛ
- Матери погибшего на СВО кубанского казака вручили звезду Героя России
- В США заявили об отсутствии у Вашингтона рычагов давления на Россию
- Число жертв землетрясения в Мьянме превысило три тысячи человек
- Российский турпоток в Таиланд в первом квартале 2025 года вырос на 15,9%
- Арнольд Шварценеггер впервые стал миллиардером
- Генсек НАТО приветствовал усилия Трампа по разрешению конфликта на Украине
- Израильская авиакомпания El Al объявила о возобновлении полетов в Москву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru