Россиянам предсказали обвал цен на черную икру
В ближайшее время, если макроэкономическая ситуация не изменится, то черную икру ждут рекордно низкие цены, заявил НСН Ярослав Викторов.
Потребление черной икры снизилось почти на 30%, на это повлияла и ключевая ставка, и стремление россиян экономить, поэтому они уже скупили почти всю красную икру. Об этом НСН рассказал основатель федеральной икорной компании «А-ИКРА» Ярослав Викторов.
Продажи черной икры в натуральном выражении в январе-апреле сократились на 22% год к году, пишет «Коммерсант». Потребители массово отказываются от деликатеса, переориентируясь на более доступные аналоги, в связи с чем резко подросла красная икра: ее доступность за год выросла за счет увеличения вылова горбуши во время прошлогодней путины. Викторов раскрыл, почему черная икра впала в немилость у потребителей.
«Я подтверждаю снижение на 25-30%. Весь первый и второй квартал идет снижение спроса на черную икру, как в розничном, так и в оптовых сегментах, несмотря на то, что ее производство растет каждый год. Я думаю, это обусловлено больше макроэкономическими факторами, потому что снижение покупательской способности в первую очередь бьет группам товаров, которые не являются предметами первой необходимости. Весь рынок сейчас снижает цены на черную икру. Я думаю, что красная икра того года продана больше, чем на 90%. Многие, кто хотел купить черную, но не дотягивал, купили красную», - рассказал он.
Также Викторов отметил, что прогнозы по потреблению черной икры на ближайшее время неутешительные. В связи с этим, стоит ожидать рекордное снижение цен.
«Прогнозы неутешительные. Они зависят исключительно от макроэкономических индикаторов, то есть от ставки ЦБ и в целом склонности людей тратить деньги. Сейчас люди больше ориентированы на сбережение, и мы вынуждены под это подстраиваться. Если в ближайшее время макроэкономическая ситуация никак не поменяется, то, я думаю, что мы увидим новые «низы» по ценам на черную икру, в том числе в летний период. Ну, конечно, осенью, цены будут выше, потому что начнется сезон спроса – это традиционно ноябрь-декабрь», - подытожил он.
Ранее Викторов раскрыл НСН, пригодна ли в пищу китайская черная икра и сравнил ее употребление с «русской рулеткой».
