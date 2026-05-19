Потребление черной икры снизилось почти на 30%, на это повлияла и ключевая ставка, и стремление россиян экономить, поэтому они уже скупили почти всю красную икру. Об этом НСН рассказал основатель федеральной икорной компании «А-ИКРА» Ярослав Викторов.

Продажи черной икры в натуральном выражении в январе-апреле сократились на 22% год к году, пишет «Коммерсант». Потребители массово отказываются от деликатеса, переориентируясь на более доступные аналоги, в связи с чем резко подросла красная икра: ее доступность за год выросла за счет увеличения вылова горбуши во время прошлогодней путины. Викторов раскрыл, почему черная икра впала в немилость у потребителей.

«Я подтверждаю снижение на 25-30%. Весь первый и второй квартал идет снижение спроса на черную икру, как в розничном, так и в оптовых сегментах, несмотря на то, что ее производство растет каждый год. Я думаю, это обусловлено больше макроэкономическими факторами, потому что снижение покупательской способности в первую очередь бьет группам товаров, которые не являются предметами первой необходимости. Весь рынок сейчас снижает цены на черную икру. Я думаю, что красная икра того года продана больше, чем на 90%. Многие, кто хотел купить черную, но не дотягивал, купили красную», - рассказал он.