«Поиздержался в США»: Трунов объяснил возобновление сеансов Кашпировского
Российское законодательство позволяет привлечь Кашпировского к ответственности за мошенничество в особо крупном размере, ему грозит до десяти лет колонии, сказал НСН Игорь Трунов.
Лжецелитель Анатолий Кашпировский пытается нажиться на глупости и доверчивости некоторых россиян, в России его сложно наказать за незаконное осуществление медицинской деятельности, однако, учитывая объем собранных средств на так называемых сеансах, его можно привлечь к ответственности за мошенничество в особо крупном размере. Об этом НСН заявил президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов.
Популярный на советском телевидении экстрасенс и целитель Анатолий Кашпировский возобновил свою деятельность и начал проводить сеансы в Москве, один из которых собрал около 300 человек. Об этом сообщил Telegram-канал Shot. Кашпировский начал активно рекламировать свои услуги и предлагать людям исцеление от рака, бесплодия, избыточного веса и потери зрения. Трунов предположил, что Кашпировский возобновил сеансы в России, поскольку здесь у него меньше шансов попасть под уголовную ответственность, чем в США.
«Насколько я понимаю, Кашпировский поиздержался в США и захотел обогатиться за счет человеческой глупости и доверчивости россиян. В России есть уголовное наказание за незаконное осуществление медицинской деятельности, но лишь в том случае, если это по неосторожности повлекло причинение вреда здоровью. Нужно доказать, что именно это вмешательство привело к ухудшению здоровья. Если получится собрать доказательства, человеку грозит до трех лет лишения свободы. В США эта статья не требует наступления каких-либо последствий — достаточно самого факта: если вы предлагаете, не имея медицинского образования, какое-то лечение, это уже состав преступления, есть возможность лишиться свободы на пять лет», — сказал Трунов.
Впрочем, убежден собеседник НСН, возможно привлечь Кашпировского к ответственности за мошенничество в особо крупном размере.
«Налицо принятие человеком на себя обязательств при отсутствии у него намерения и возможности их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества. Это состав преступления, которое квалифицируется как мошенничество в особо крупном размере. За него предусмотрено наказание в виде лишения свободы до десяти лет или штрафа до миллиона рублей. Почему особо крупный размер? Потому что его директор сказал, что за четыре дня сеансов выручка составила около шести миллионов рублей. Лица, пострадавшие от мошеннических действий, признаются потерпевшими, гражданскими истцами, которые вправе потребовать возмещение морального и материального вреда. В рамках такого рода уголовных дел накладывается арест на имущество подозреваемого с последующим возмещением вреда потерпевшим», — подытожил он.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что законодатели не могут официально закрепить профессию мага, но могут ограничить рекламу услуг эзотерического характера.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru