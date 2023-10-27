Депутат Кирьянов исключил законодательное закрепление профессии мага
Артем Кирьянов в эфире НСН предложил ограничить в России рекламу услуг эзотерического характера.
Законодатели не могут официально закрепить профессию мага, но могут ограничить рекламу услуг эзотерического характера, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
«Профессия – это не тема для законодателя… А что касается негативного отношения СМИ к целителям, эзотерикам… Журналисты не будут писать без оснований, нужна какая-то история. Бороться надо не со СМИ, уверяю, что нет массового заказа, просто так получается. Что касается законодательства, я точно не тот депутат, кто будет вносить законопроект о запрете эзотерики. Но я бы внес законопроект об ограничении рекламы услуг эзотерического характера. Об этом я уже говорил в публичном пространстве», - рассказал он.
Хэллоуин в России прижился, потому что люди получают возможность прикоснуться к мистике, которую они боятся в обычной жизни, заявила ранее владелец эзотерических магазинов Алена Полынь в пресс-центре НСН.
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