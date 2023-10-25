В России вырос интерес граждан к эзотерике

В чатсности, в 2,7 раза увеличилось количество журналистских запросов на сервисе в категории «эзотерика и астрология», а за первые девять месяцев 2022 года рост, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составил 234%.

Также выросло число экспертов, зарегистрированных на Pressfeed по данной теме. Тарологов, нумерологов, астрологов, «финансовых нумерологов», парапсихологов и других стало больше в 2,5 раза.

Авторы исследования отметили рост числа запросов к данным экспертам на предмет предсказаний в политике, экономике, международных отношений и других сфер.

Ранее глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина (КПРФ) заявила, что намерена разработать законопроект об уголовной ответственности мошенников, выдающих себя за колдунов и магов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

