В России вырос интерес граждан к эзотерике
Интерес россиян к эзотерике вырос в период с 2021 по 2023 год. Об этом со ссылкой на исследование Pressfeed сообщает Газета.Ru.
В чатсности, в 2,7 раза увеличилось количество журналистских запросов на сервисе в категории «эзотерика и астрология», а за первые девять месяцев 2022 года рост, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составил 234%.
Также выросло число экспертов, зарегистрированных на Pressfeed по данной теме. Тарологов, нумерологов, астрологов, «финансовых нумерологов», парапсихологов и других стало больше в 2,5 раза.
Авторы исследования отметили рост числа запросов к данным экспертам на предмет предсказаний в политике, экономике, международных отношений и других сфер.
Ранее глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина (КПРФ) заявила, что намерена разработать законопроект об уголовной ответственности мошенников, выдающих себя за колдунов и магов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru