Похолодание до пяти градусов ожидает столицу
В Москве температура воздуха может опуститься до пяти градусов тепла. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос», сообщает «Свободная пресса».
По информации специалистов рекордное похолодание выпадет на среду, 31 июля. До этого дня на территории столицы не будет наблюдаться осадков, а вот переменную облачность ожидать стоит.
Температура в ночь на среду в Москве составит 7-9 градусов, а по области ее колебания фиксируются в диапазоне от 5 до 10 градусов. Такие показатели ниже нормы примерно на восемь или девять градусов, пишут «Дни.ру».
Как уточняет АГН Москва, уже к выходным температура в Москве начнет повышаться. Например, в субботу она составит уже 17-18, а в воскресенье 20 градусов тепла.
Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев в беседе с НСН подтвердил факт смены циркуляции воздушных масс и пояснил, какими будут последствия этого природного явления.
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