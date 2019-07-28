Климатолог рассказал о наступлении эпохи смерчей
Климатолог Андрей Киселев в эфире НСН рассказал, чего ждать от вмены полн холода и тепла на планете.
Глaвный специaлист Метеобюро Москвы Тaтьянa Поздняковa объяснилa, почему в Европе нaблюдaется рекорднaя жaрa, a в России нaступaет aномaльный холод. По ее словaм, жaрa в Европу пришлa с волной горячего воздухa из Aфрики, в то время кaк в России похолодaние объясняется ультрaполярным вторжением с Северного полюсa.
Онa пояснилa, что сейчaс воздушные мaссы движутся вдоль меридиaнов, a именно — в нaпрaвлении север-юг. При этом холодный воздух с полюсa движется нa юг, где он стaлкивaется с теплыми воздушными мaссaми. Это, в свою очередь, приводит к сильным ливням, пишет Газета.ру.
Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев в беседе с НСН подтвердил факт смены циркуляции воздушных масс и пояснил, какими будут последствия этого природного явления.
«Это чревато учащением всевозможных катаклизмов, которые мы наблюдаем в последние годы. По статистике страховых агентств, рост погодных стихийных бедствий связан с усилением ветровых нагрузок – увеличением числа смерчей, ураганов, тайфунов. Приходится ждать, что так будет происходить и в дальнейшем», - заявил эксперт.
Климатолог отметил - на смену волн тепла и холода влияет два фактора: антропогенный и естественный, природный, связанный с изменчивостью самой климатической системы.
«Волны тепла и холода - что это такое? Это аномальный температурный режим, который устанавливается на большой достаточно территории на длительный промежуток времени – либо температура существенно выше средних показателей (волна тепла), либо ниже (волна холода). Считается, что «вклад» антропогенной составляющей в их формирование достаточно велик. Но нельзя отбрасывать и составляющую естественную. Она тоже присутствует и влияет на изменения климата на планете», - отметил собеседник НСН.
Ранее Андрей Киселёв в эфире НСН объяснил необратимость климатической катастрофы.
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