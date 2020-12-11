«Дорогая игрушка». Электромобилю от «КамАЗа» предрекли неудачу в России
Электромобили в принципе не могут быть успешны в России, поскольку в стране нет государственной политики в этом направлении, заявил в эфире НСН автоэксперт Игорь Моржаретто.
Компания «КамАЗ» представила в Москве электромобиль под рабочим названием «Кама-1». Презентация прошла накануне на выставке «Вузпромэкспо-2020». Цена электромобиля составит около одного миллиона рублей. Ожидается, что продажи начнутся в 2021 году. Производитель рассчитывает, что сможет продавать около 20 тысяч машин в год.
Автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН рассказал, что в России электромобили не будут пользоваться популярностью из-за отсутствия государственной поддержки этого сегмента.
«Представленный электромобиль находится совершенно в другой нише, чем, например, Tesla, и он не будет пользоваться успехом. Конкуренцию он не может составлять никому, разве что сам себе. У нас сейчас любой электромобиль не будет успешным на российском рынке, поскольку нет никакой государственной политики по отношению к электромобилям. Совсем никакой. Электромобиль может быть дорогой игрушкой. А массовым он может быть только в том случае, если есть какая-то последовательная и объяснимая государственная политика - льготы для пользователей, осознанное развитие электросетей. У нас это пока нет, даже не сформулировано. Поэтому любой массовый электромобиль зависает в воздухе», - объяснил он.
Трехдверный кроссовер «Кама-1» рассчитан на четырех человек. Он способен проезжать до 250 километров без подзарядки, ехать со скоростью до 150 километров в час и выдерживать 50-градусные морозы.
Электромобиль разрабатывали с 2018 года. Его спроектировали в Санкт-Петербургском политехническом университете.
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