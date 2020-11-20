Похититель ребенка задержан во Владимирской области

Сотрудники правоохранительных органов Владимирской области при силовой поддержки Росгвардии задержали подозреваемого в похищении 7-летнего ребенка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Им оказался 26-летний житель деревни Макариха. В частном доме подозреваемого был обнаружен разыскиваемый мальчик. Ребенка передали родителям.

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Сообщение о его пропаже поступило 28 сентября - ребенок, возвращаясь из школы, вышел из автобуса в поселке Горки, но домой не пришел.

Напомним, в Йошкар-Оле после истории с похищением новорожденной девочки уволен главный врач городского перинатального центра.

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:РебенокПохищение
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