Похититель ребенка задержан во Владимирской области
Сотрудники правоохранительных органов Владимирской области при силовой поддержки Росгвардии задержали подозреваемого в похищении 7-летнего ребенка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Им оказался 26-летний житель деревни Макариха. В частном доме подозреваемого был обнаружен разыскиваемый мальчик. Ребенка передали родителям.
Сообщение о его пропаже поступило 28 сентября - ребенок, возвращаясь из школы, вышел из автобуса в поселке Горки, но домой не пришел.
Напомним, в Йошкар-Оле после истории с похищением новорожденной девочки уволен главный врач городского перинатального центра.
Кроме того, глава Марий Эл Александр Евстифеев объявил выговор главе республиканского Минздрава Марине Паньковой. Ей вменили ненадлежащий контроль за работой роддома.
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