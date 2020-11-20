Похититель ребенка задержан во Владимирской области

Сообщение о его пропаже поступило 28 сентября - ребенок, возвращаясь из школы, вышел из автобуса в поселке Горки, но домой не пришел.

Напомним, в Йошкар-Оле после истории с похищением новорожденной девочки уволен главный врач городского перинатального центра.

Кроме того, глава Марий Эл Александр Евстифеев объявил выговор главе республиканского Минздрава Марине Паньковой. Ей вменили ненадлежащий контроль за работой роддома.

