Пытавшейся продать ребенка женщине в Москве предъявлено обвинение

Следователи предъявили обвинение женщине, собиравшейся продать своего ребенка за 500 тыс. рублей в Москве. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.

Ей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), сообщает ТАСС.

Сама подозреваемая объяснила свой поступок сложной жизненной и материальной ситуацией. 24-летняя задержанная является гражданской Украины.

Следствие будет настаивать на избрании в отношении нее меры пресечения, связанной с лишением свободы.

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Ранее женщина разместила в интернете объявление о поиске приемных родителей для своего новорожденного мальчика. Во время переписки с «будущими родителями» она попросила 500 тыс. рублей. Сделка должна была состояться в одном из ресторанов столицы, однако женщину правоохранители задержали с поличным, сообщает телеканал «360».

Младенец сейчас находится в специализированном детском учреждении под наблюдением врачей.

Ранее сотрудники столичной полиции и врачи обнаружили в одной из квартир на северо-востоке Москвы двух женщин и пятерых грудных детей.


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Фото: arh.sledcom.ru
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