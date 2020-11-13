Пытавшейся продать ребенка женщине в Москве предъявлено обвинение

Следователи предъявили обвинение женщине, собиравшейся продать своего ребенка за 500 тыс. рублей в Москве. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.

Ей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), сообщает ТАСС.

Сама подозреваемая объяснила свой поступок сложной жизненной и материальной ситуацией. 24-летняя задержанная является гражданской Украины.

Следствие будет настаивать на избрании в отношении нее меры пресечения, связанной с лишением свободы.