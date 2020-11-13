Пытавшейся продать ребенка женщине в Москве предъявлено обвинение
Следователи предъявили обвинение женщине, собиравшейся продать своего ребенка за 500 тыс. рублей в Москве. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.
Ей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), сообщает ТАСС.
Сама подозреваемая объяснила свой поступок сложной жизненной и материальной ситуацией. 24-летняя задержанная является гражданской Украины.
Следствие будет настаивать на избрании в отношении нее меры пресечения, связанной с лишением свободы.
Ранее женщина разместила в интернете объявление о поиске приемных родителей для своего новорожденного мальчика. Во время переписки с «будущими родителями» она попросила 500 тыс. рублей. Сделка должна была состояться в одном из ресторанов столицы, однако женщину правоохранители задержали с поличным, сообщает телеканал «360».
Младенец сейчас находится в специализированном детском учреждении под наблюдением врачей.
Ранее сотрудники столичной полиции и врачи обнаружили в одной из квартир на северо-востоке Москвы двух женщин и пятерых грудных детей.
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