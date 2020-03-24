Раскрыта картина похищения младенца в роддоме Йошкар-Олы
В Минздраве Марий Эл рассказали, как была похищена новорожденная девочка в роддоме Йошкар-Олы.
Ранее стало известно, что младенец пропал в момент, когда ее мать удалилась на несколько минут из палаты для прохождения процедур. При этом очевидцы рассказали о неизвестной женщине, которую заметили в роддоме.
По тревоге была поднята полиция, в тот же день ребенка нашли в квартире похитительницы — 33-летней женщины, передает РЕН ТВ.
«Женщина проникла через подвал в хирургический корпус (где лежала мать с ребенком – НСН). А вышла она через служебный вход, где заходят сотрудники и студенты, проходящие практику», - цитирует РИА Новости министра здравоохранения республики Марину Панькову.
Министр подчеркнула, что подозреваемая целенаправленно похитила ребенка — для маскировки она надела такой же халат, как и другие роженицы.
Как отмечает телеканал «360», здоровью девочки ничего не угрожает, ее передали родителям. А вот ее похитительница задержана. Возбуждено уголовное дело.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Экономист: Реструктуризация внешнего долга Украины не спасет от дефолта
- Небольшие магазины начали отказываться от безналичной оплаты из-за «эпидемии»
- Зараженных COVID-19 в Италии может быть больше 600 тысяч
- Психолог рассказал, как не сойти с ума во время пандемии
- Родителям отправленных домой школьников на дадут больничный