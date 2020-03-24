Раскрыта картина похищения младенца в роддоме Йошкар-Олы

В Минздраве Марий Эл рассказали, как была похищена новорожденная девочка в роддоме Йошкар-Олы.

Ранее стало известно, что младенец пропал в момент, когда ее мать удалилась на несколько минут из палаты для прохождения процедур. При этом очевидцы рассказали о неизвестной женщине, которую заметили в роддоме.

По тревоге была поднята полиция, в тот же день ребенка нашли в квартире похитительницы — 33-летней женщины, передает РЕН ТВ.

«Женщина проникла через подвал в хирургический корпус (где лежала мать с ребенком – НСН). А вышла она через служебный вход, где заходят сотрудники и студенты, проходящие практику», - цитирует РИА Новости министра здравоохранения республики Марину Панькову.

Министр подчеркнула, что подозреваемая целенаправленно похитила ребенка — для маскировки она надела такой же халат, как и другие роженицы.

Как отмечает телеканал «360», здоровью девочки ничего не угрожает, ее передали родителям. А вот ее похитительница задержана. Возбуждено уголовное дело.

