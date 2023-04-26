«Научит терпимости»: Кому пригодится кукла Барби с синдромом Дауна
Приучать детей к пониманию и терпимости нужно с детского сада, пока ребенок готов воспринимать информацию, сказала НСН Наталья Наумова.
Кукла Барби с синдромом Дауна может научить терпимости и пониманию тех детей, у кого в окружении есть родные и близкие с таким диагнозом. Об этом НСН заявила детский психолог Наталья Наумова.
Американский производитель игрушек Mattel презентовал первую куклу Барби с синдромом Дауна. В компании считают, что это позволит «лучше передать разнообразие мира вокруг нас». Об этом сообщило издание РБК. Новая кукла иллюстрирует женщин с генетическим заболеванием, для которого характерен низкий рост и удлиненное туловище. Представленная модель куклы ниже ростом и имеет более мелкие черты лица, что характерно для людей с синдромом Дауна. По мнению Наумовой, такая игрушка может быть полезна детям, в окружении которых есть родственники и друзья с этим заболеванием.
«Все зависит, прежде всего, от восприятия родителей. Детей с синдромом Дауна достаточно много. Возможно, такая игрушка нужна не всем, но она необходима детям, у которых в окружении есть люди с синдромом Дауна. Допускаю, что эта кукла поможет понять, что к людям с таким заболеванием нужно относиться с пониманием и терпением», — сказала Наумова.
Собеседница НСН рассказала об отношении к детям с синдромом Дауна со стороны сверстников.
«Тенденция становится все лучше и лучше, все чаще эту тему обсуждает общественность. На эту тему говорят психологи, дети начали лучше относиться к ровесникам с синдромом Дауна. Но отмечу: если в детском саду детям легче принять сверстников, то в подростковом возрасте их особенности зачастую высмеиваются. Нужно с раннего детства объяснять, что люди бывают разными, учить терпимости, не использовать диагнозы в качестве характеристики ребенка, например, не обзывать детей идиотами. Нужно прививать это, начиная с детского сада, пока ребенок готов воспринимать информацию», — подытожила детский психолог.
Ранее сообщалось, что за последние 15 лет в России втрое сократилась доля семей, которым предлагают отказаться от ребенка с синдромом Дауна, — с 76% до 23%. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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