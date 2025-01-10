Тишковец: Настоящей зимы в Москве не будет

«Настоящей зимы» в Москве не ожидается, прогнозирует ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом синоптик написал в своем Telegram-канале.

«Зима явно в упадке. Начавшийся год поражает аномалией тепла на большей части нашей страны с положительным отклонением температуры от климатической нормы, которое достигает 4-9, а местами 12 градусов», — подчеркнул Тишковец.

По его словам, в Москве начало января было теплее нормы почти на 5 градусов, в столице зафиксировали «метеорологическую» весну, и во второй половине зимнего сезона классической погоды для этого времени года не ожидается. Как отметил Тишковец, на следующей неделе в город придут небольшие снегопады и слабое похолодание, однако снежный покров «будет влачить жалкое существование». По словам синоптика, в целом юг России, большая часть юго-запада и запада Русской равнины почти полностью лишатся «значимых сугробов».

Тишковец предупредил, что до конца сезона в столице средняя температура воздуха будет на 5 градусов выше нормы, в то же время не исключены «морозные и снежные накаты с зимними сюрпризами». Однако и в начале весны метеоусловия будут неустойчивыми.

«Среднемесячная температура воздуха в марте прогнозируется на 4 градуса выше нормы, да и апрель на 3 градуса ожидается теплее многолетних значений метеостатистики», — написал синоптик.

Специалист добавил, что весна может наступить раньше 21 марта – климатической нормы перехода среднесуточной температуры в Москве выше нуля, а снежный покров сойдет к началу апреля.

Ранее в центре «Фобос» сообщили о возможном «мощном арктическом вторжении» в центральной части России в середине января, средняя температура окажется ниже многолетних значений, напоминает РЕН ТВ.

