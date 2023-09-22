Погода перепутала: Москвичей предупредили о «похолодании» после летних выходных
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в эфире НСН отметил, что в выходные температура достигнет отметки в 26 градусов, а в понедельник упадет минимум до 20.
Москвичей ждут летние выходные перед «прохладной» неделей, когда температура с 24-26 градусов опустится до 15-20, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН.
«Погода перепутала климат. Завтра день осеннего равноденствия, а погода в пятницу, субботу и воскресенье по температурному режиму будет превышать климатические показатели дня летнего солнцестояния, которое приходится на 21-22 июня. Погода аномальная, но она доставит удовольствие жителям европейской России. Это настоящее лето, температура ночью 12-14 градусов, днем 24-26 градусов. В эти три дня погода будет солнечной, воздушные массы перемещаются с севера Африки. Конечно, этот сентябрь станет одним из самых засушливых, осадков практически не было», - отметил он.
Но уже в начале следующей недели москвичи будут жаловаться на похолодание, так как температура опустится до 15-20 градусов, заметил Вильфанд. Он отметил, что такие значения все равно превышают норму сентября.
«В начале недели циркуляция будет меняться. В понедельник прогнозируется понижение температуры, даже осадки. Температура понизится на 5-6 градусов, будет в диапазоне от 15 до 20 в Москве и области, но это выше нормы примерно на три градуса. Во вторник, среду и четверг такая же температура будет, в эти дни осадков уже не будет. Да, привередливые москвичи скажут, что похолодало, но температура выше нормы. Такая температура будет до конца недели, то есть, до конца месяца. Дальше загадывать не будем», - рассказал собеседник НСН.
В Москве прошедшая среда стала самым жарким 20 сентября за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, на метеостанции на ВДНХ в 15.00 столбики термометров установились на отметке +24,3 градуса. Прежнее наивысшее достижение по температуре было зафиксировано в этот день в 1937 году и равнялось 24,2 градуса, передает «Радиоточка НСН».
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