Власти Петербурга: Отопление в городе могут начать включать в конце сентября
Власти Санкт-Петербурга в связи с теплой погодой приступят к периодическому протапливанию и регулярному отоплению не ранее конца сентября. Об этом сообщил председатель городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению Станислав Протасов на заседании правительства города.
Он отметил, что в 2022 году, когда погода в Петербурге была более холодной, периодическое протапливание началось уже 8 сентября. А регулярное отопление началось уже в начале октября, подчеркнул Протасов.
Ранее, 18 сентября, министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области сообщило, что подготовка к отопительному сезону завершается в Подмосковье. Отмечалось, что в регионе проверено и готово к зиме уже 78% тепловых сетей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru