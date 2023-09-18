Власти Петербурга: Отопление в городе могут начать включать в конце сентября

Власти Санкт-Петербурга в связи с теплой погодой приступят к периодическому протапливанию и регулярному отоплению не ранее конца сентября. Об этом сообщил председатель городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению Станислав Протасов на заседании правительства города.

Он отметил, что в 2022 году, когда погода в Петербурге была более холодной, периодическое протапливание началось уже 8 сентября. А регулярное отопление началось уже в начале октября, подчеркнул Протасов.

Ранее, 18 сентября, министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области сообщило, что подготовка к отопительному сезону завершается в Подмосковье. Отмечалось, что в регионе проверено и готово к зиме уже 78% тепловых сетей, передает «Радиоточка НСН».







