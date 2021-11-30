Погибшего в Петербурге подполковника Росгвардии посмертно наградили орденом Мужества

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении подполковника Росгвардии Евгения Захарова, погибшего в Санкт-Петербурге во время спецоперации по задержанию опасных преступников, сообщает пресс-служба Росгвардии.

В Петербурге задержаны подельники предполагаемого убийцы бойца СОБР

В документе говорится, что офицер специального отряда быстрого реагирования награждён орденом Мужества посмертно.

Ранее в ведомстве отметили, что во время спецоперации Захаров проявил мужество и отвагу, до конца оставшись верным служебному долгу.

Трагедия произошла на Пулковском шоссе утром 9 ноября. Сотрудника СОБР, участвовавшего в операции по задержанию телефонных мошенников, сбил автомобиль Fiat Ducato, которым управлял один из преступников. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:СиловикиРосгвардияНаградаВладимир Путин
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