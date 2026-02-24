Двое погибли, двое ранены: Что известно о взрыве машины ДПС в Москве
У погибшего в результате взрыва сотрудника полиции на Савеловском вокзале остались жена и двое детей.
Преступник, подорвавший в ночь на 24 февраля автомобиль ДПС на площади Савеловского вокзала в Москве, погиб на месте, сообщил столичный Следственный комитет (СК).
«Предварительно установлено, что злоумышленник скончался на месте происшествия», — уточняет ведомство.
В результате взрыва также скончался сотрудник Госавтоинспекции.
ЧТО ПРОИЗОШЛО
Первые сообщения о взрыве на Сущевском валу стали приходить в половину первого ночи. Как писал Telegram-канал 112, взрыв местные жители услышали уже в районе 00:00 ночи.
По данным ГУ МВД России по Москве, около 00:05 к сотрудникам Госавтоинспекции Северо-Восточного округа, которые сидели в патрульной машине на площади Савеловского вокзала, подошел мужчина в черной одежде и бросил в сторону автомобиля взрывное устройство. После этого он начал вести съемку происходящего.
Как позднее уточнило ведомство, изучив камеры наружного видеонаблюдения, преступник погиб на месте происшествия.
От взрыва на месте также скончался и 34-летний старший инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по Москве старший лейтенант полиции Денис Братущенко. У мужчины остались жена и двое несовершеннолетних детей. Отмечается, что он работал в московской полиции с 2019 года.
В ведомстве отметили, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь.
Помимо двоих погибших в результате инцидента пострадали еще двое сотрудников полиции. Они госпитализированы с различными ранениями.
Столичный СК возбудил уголовные дела по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и о незаконном приобретении сбыте и ношении взрывчатых веществ.
Следователи и криминалисты СК РФ и оперативные службы продолжают осматривать место происшествия и изучать записи видеонаблюдения. Отмечается, что в ближайшее время ведомство проведет ряд экспертиз.
