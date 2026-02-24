По данным ГУ МВД России по Москве, около 00:05 к сотрудникам Госавтоинспекции Северо-Восточного округа, которые сидели в патрульной машине на площади Савеловского вокзала, подошел мужчина в черной одежде и бросил в сторону автомобиля взрывное устройство. После этого он начал вести съемку происходящего.

Как позднее уточнило ведомство, изучив камеры наружного видеонаблюдения, преступник погиб на месте происшествия.

От взрыва на месте также скончался и 34-летний старший инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по Москве старший лейтенант полиции Денис Братущенко. У мужчины остались жена и двое несовершеннолетних детей. Отмечается, что он работал в московской полиции с 2019 года.