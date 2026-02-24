СМИ: ФСБ расследует действия Дурова в деле о содействии терроризму
Действия основателя мессенджера Telegram Павла Дурова расследуют в России в рамках уголовного дела о содействии терроризму. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на материалы ФСБ.
«Действия... П. Дурова расследуются в рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России», - отмечается в материале.
Издание указывает, что с 2022 года число зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием мессенджера, превысило 153 тысячи, 33 тысячи из них приходится на деяния диверсионно-террористической и экстремистской направленности. ФСБ смогла предотвратить 475 терактов, которые готовили через Telegram. Кроме того, через платформу координировали теракт в концертном зале «Крокус сити холл», атаки на блогеров, журналистов, высокопоставленных военнослужащих.
«В условиях СВО Telegram стал главным инструментом спецслужб стран НАТО и "киевского режима"», - отмечает газета.
По ее данным, с помощью мессенджера перехватывают координаты, продают секретные сведения, оказывают давление на военных и их семьи.
Ранее Роскомнадзор обвинил Telegram в формировании инфраструктуры, которую используют сервисы «интернет-пробива», пишет 360.ru.
