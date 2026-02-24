Российские военные за ночь уничтожили 79 украинских БПЛА
Средства ПВО нейтрализовали 79 беспилотников ВСУ над регионами России. Об этом заявило Минобороны.
Дроны были ликвидированы с 23:00 мск понедельника до 07:00 вторника.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - подчеркнули в Минобороны.
Военные сбили 21 дрон в Белгородской области, 15 - в Краснодарском крае, 15 - над Черным морем, 11 - в Крыму, девять - над водами Азовского моря, пишет RT. Кроме того, пять БПЛА уничтожили в Саратовской области, по одному - в Курской, Ростовской областях и Республике Адыгея.
Ранее ПВО сбила 45 украинских дронов над территорией России.
Горячие новости
- Мирошник: От атак ВСУ за неделю погибли 14 мирных жителей РФ
- Российские военные за ночь уничтожили 79 украинских БПЛА
- Двое погибли, двое ранены: Что известно о взрыве машины ДПС в Москве
- СМИ: ФСБ расследует действия Дурова в деле о содействии терроризму
- Китай ограничил экспорт товаров двойного назначения в Японию
- США проводят военные учения с Канадой и Данией на Аляске и в Гренландии
- Госдума: Износ теплосетей в ряде городов достиг 70%
- Зеленский заявил о «начале конца» конфликта на Украине
- В Москве по факту посягательства на жизнь сотрудников ДПС заведено уголовное дело
- Правительство РФ не допустит возвращения в страну поддерживавших Киев компаний