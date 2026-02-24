Российские военные за ночь уничтожили 79 украинских БПЛА

Средства ПВО нейтрализовали 79 беспилотников ВСУ над регионами России. Об этом заявило Минобороны.

Дроны были ликвидированы с 23:00 мск понедельника до 07:00 вторника.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - подчеркнули в Минобороны.

Военные сбили 21 дрон в Белгородской области, 15 - в Краснодарском крае, 15 - над Черным морем, 11 - в Крыму, девять - над водами Азовского моря, пишет RT. Кроме того, пять БПЛА уничтожили в Саратовской области, по одному - в Курской, Ростовской областях и Республике Адыгея.

Ранее ПВО сбила 45 украинских дронов над территорией России.

