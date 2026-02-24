В Приморье произошел природный пожар площадью 1000 га
24 февраля 202608:35
Крупный природный пожар на площади 1 тыс. га произошел в Хасанском округе Приморского края. Об этом сообщает правительство региона.
Возгорание возникло на землях лечебно-оздоровительной местности «Ясное" в 4,6 км от поселка Краскино, здесь загорелась сухая растительность.
«В тушении задействованы 101 человек, 19 единиц техники и 2 квадрокоптера. Это уже 22-й пожар в этом округе с начала 2026 года», - говорится в сообщении.
Ранее во Владивостоке произошел пожар на территории зоопарка, огонь охватил здание, в котором расположен террариум, пишет Ura.ru.
