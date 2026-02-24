Мирошник: От атак ВСУ за неделю погибли 14 мирных жителей РФ
Более ста человек пострадали от атак со стороны ВСУ за 16-22 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.
«За минувшую неделю от обстрелов... пострадали 118 мирных жителей: ранены 104 человека, в том числе двое несовершеннолетних», - рассказал дипломат.
Мирошник уточнил, что 14 человек погибли.
За семь дней ВСУ выпустили по гражданским объектам в России не менее 3846 боеприпасов. Наибольшее число пострадавших мирных жителей зарегистрировали в Белгородской, Херсонской и Запорожской областях.
Ранее Родион Мирошник заявил, что ВСУ целенаправленно атакуют медицинские бригады и санитарные машины, пишет 360.ru.
