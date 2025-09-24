«Я за то, чтобы инспектор всегда приезжал, потому что очень много случаев, когда люди сами расходятся, а страховая компания потом пишет, что ДТП было мошенническим. Беспилотник протокол не составляет, он может только сверху сфотографировать. Но и сам водитель может сфотографировать. Это не поможет выявлять объективную истину. Живой человек оформляет бумаги, его в суде можно допросить в качестве свидетеля. Поэтому я противник беспилотников в этом случае», - отметил он.

При этом Ольшанский признал, что ждать сотрудника ДПС иногда приходится часами.

«Иногда приходится ждаться сотрудника ГАИ и час, и два, и три, а что поделать? Если «поцеловались», то уже половина дня ушла. Сотрудники ДПС могут заставить ехать в клинику, придется ждать эвакуатор в некоторых ситуациях. ДТП – это всегда долго», - добавил собеседник НСН.

Ранее стало известно, что водителей без ОСАГО планируют штрафовать в автоматическом режиме, но не чаще раза в сутки. Соответствующий законопроект, который призван обеспечить корректную работу системы контроля, поддержали в правительстве, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

