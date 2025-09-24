Дроны не смогут заменить сотрудника ДПС при аварии на дороге
Вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский заявил НСН, что сегодня при ДТП приходится ждать сотрудника ДПС часами, но заменить его дроном нельзя.
Беспилотники могут сделать фото ДТП, но в спорных моментах они бесполезны, заявил НСН вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.
МВД России изучает возможность применения беспилотников для документирования ДТП без участия сотрудников ДПС. Уточняется, что в условиях дефицита кадров такой аппарат может быть отправлен на мелкое ДТП. Ольшанский выступил против таких мер.
«Я за то, чтобы инспектор всегда приезжал, потому что очень много случаев, когда люди сами расходятся, а страховая компания потом пишет, что ДТП было мошенническим. Беспилотник протокол не составляет, он может только сверху сфотографировать. Но и сам водитель может сфотографировать. Это не поможет выявлять объективную истину. Живой человек оформляет бумаги, его в суде можно допросить в качестве свидетеля. Поэтому я противник беспилотников в этом случае», - отметил он.
При этом Ольшанский признал, что ждать сотрудника ДПС иногда приходится часами.
«Иногда приходится ждаться сотрудника ГАИ и час, и два, и три, а что поделать? Если «поцеловались», то уже половина дня ушла. Сотрудники ДПС могут заставить ехать в клинику, придется ждать эвакуатор в некоторых ситуациях. ДТП – это всегда долго», - добавил собеседник НСН.
Ранее стало известно, что водителей без ОСАГО планируют штрафовать в автоматическом режиме, но не чаще раза в сутки. Соответствующий законопроект, который призван обеспечить корректную работу системы контроля, поддержали в правительстве, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Новороссийске при атаке дронов погибли двое и пострадали 11 человек
- «10% от ничего»: Идея Лантратовой об акцизе на видеоигры удивила индустрию
- В Туапсе при атаке дронов пострадали два человека
- Бутман: Профессиональные оркестры должны быть в каждом регионе
- Россиянам рассказали о способах снизить плату за капремонт
- Ученый рассказал об использовании ИИ в создании лекарств
- Россиян предупредили о «космических» ценах на бензин
- Полиция Нью-Йорка остановила Эрдогана, чтобы пропустить кортеж Трампа
- Нужны сотни тысяч: Как строители обогнали айтишников по зарплатам
- Дроны не смогут заменить сотрудника ДПС при аварии на дороге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru