Женская сборная США по хоккею отказалась встречаться с Трампом

Женская сборная США по хоккею отклонила приглашение американского лидера Дональда Трампа на обращение к Конгрессу. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на представителя американской Федерации хоккея.

Глава Белого дома пригласил на мероприятие мужскую и женскую национальные хоккейные команды.

Представитель Федерации хоккея поблагодарил за приглашение, отметив, что объединение высоко ценит признание выдающегося достижения женской сборной - победы на Олимпийских играх в Италии.

«В связи со сроками и ранее запланированными академическими и профессиональными обязательствами после Игр, спортсменки не смогут принять участие», - отметили в федерации.

Ранее женская хоккейная сборная США в третий раз выиграла золото Олимпиады. Команда становилась олимпийским чемпионом в 1998 и 2018 годах. Кроме того, мужская сборная США завоевала золото на Олимпийских играх впервые с 1980 года, напоминает Ura.ru.

