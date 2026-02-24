Женская сборная США по хоккею отказалась встречаться с Трампом
Женская сборная США по хоккею отклонила приглашение американского лидера Дональда Трампа на обращение к Конгрессу. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на представителя американской Федерации хоккея.
Глава Белого дома пригласил на мероприятие мужскую и женскую национальные хоккейные команды.
Представитель Федерации хоккея поблагодарил за приглашение, отметив, что объединение высоко ценит признание выдающегося достижения женской сборной - победы на Олимпийских играх в Италии.
«В связи со сроками и ранее запланированными академическими и профессиональными обязательствами после Игр, спортсменки не смогут принять участие», - отметили в федерации.
Ранее женская хоккейная сборная США в третий раз выиграла золото Олимпиады. Команда становилась олимпийским чемпионом в 1998 и 2018 годах. Кроме того, мужская сборная США завоевала золото на Олимпийских играх впервые с 1980 года, напоминает Ura.ru.
