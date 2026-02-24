Захарова: Без устранения расширения НАТО невозможно урегулирование на Украине
Урегулирование ситуации на Украине невозможно без решения проблемы расширения НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости.
Как отметила дипломат, одной из первопричин украинского конфликта стало «безудержное расширение» геополитического пространства Североатлантическим альянсом вплоть до границ России. Без устранения этой причины невозможно урегулирование кризиса.
«Россия будет добиваться решения этой задачи военными или политическими методам», - подчеркнула Захарова.
Ранее представитель МИД РФ заявила, что на Западе растет запрос на достоверную информацию о происходящем в зоне проведения специальной военной операции, пишет Ura.ru.
