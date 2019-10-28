Турэксперт предсказал рост турпотока в Крым после создания игорной зоны

«Я думаю, это увеличит турпоток. Если брать высокий сезон, то Ялта и так не испытывала недостатка туристов, а в межсезонье, зимний сезон это, конечно, обеспечит дополнительную загрузку. Тем более, там по большей части имеется инфраструктура, чтобы принимать гостей с запросами. Однозначно, это будет в плюс. Что касается иностранных туристов, конечно, с учётом текущего информационного фона в Европе, в том числе, по поводу Крыма, это будет сдерживающим фактором. Но я думаю, так или иначе, и те же европейцы, и туристы с восточного направления будут чаще посещать Крым, в том числе, благодаря игорной зоне», — заявил Толчин.

Инфраструктура в Крыму уже есть, однако открытие игорной зоны простимулирует её развитие и привлечёт новых инвесторов, добавил эксперт.

«В Симферополе есть новый терминал аэропорта, вполне современный даже по самым высоким меркам. Поэтому в этом плане проблем с инфраструктурой не будет. Перевозок в Крым сейчас достаточно — из Москвы, из регионов. В осенний период из регионов не так много, но, может, это как раз и будет дополнительным стимулом к их организации. Дороги там развивают, строят, в самой округе гостиничные комплексы есть довольно высокого уровня. Поэтому работы там много впереди, но если сравнивать, что было несколько лет назад и сейчас, это большое отличие. Поэтому игорная зона станет драйвером этого развития, потому что привлечёт дополнительные инвестиции в развитие инфраструктуры, гостиничных комплексов и так далее», — заключил Толчин.

Добавим, другие перспективы рисует игорной зоне в Ялте эксперт по игорному бизнесу Дмитрий Слободкин. В эфире НСН он рассказал, почему решение о строительстве казино в Крыму не решит основных проблем, связанных с азартными играми в России, и не станет источником стабильной прибыли в бюджет региона.

