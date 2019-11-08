В Крым начали ходить поезда

«Исходя из спросов, мы сформировали финансово-экономические прогнозы и приняли решение зимой начать работу на двух маршрутах в направлении Крыма. Первый поезд отправится 23 декабря», — цитирует Ura.ru сообщение компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Поездка из Петербурга в Севастополь займет 43,5 часа. Время пути из Москвы в Симферополь составит 33 часа, пишет Газета.ру. Курсировать поезда будут ежедневно.

Стоимость купейных билетов из Москвы в Симферополь будет варьироваться от 2900 до 7300 рублей. Места в СВ повышенной комфортности будут достигать в цене 14200 рублей. Плацкарт поезда Санкт-Петербург — Симферополь обойдется россиянам в сумму, не превышающую 4500 рублей, пишет RT. В два раза дороже будет стоить купе — до 8900 рублей, передает телеканал 360.

Ранее в эфире НСН президент национальной ассоциации по развитию туризма Карен Гончаров в беседе с НСН отметил, что отдых в Крыму действительно несоизмеримо дорог по сравнению с более популярными направлениями.

«На мой взгляд, цены в Крыму действительно завышены. Я думаю, что людям, в принципе, которые занимаются туризмом в Крыму, нужно самим поездить, посмотреть, как это организовано в других странах и сделать из этого соответствующие выводы. При формировании своей политики, в том числе ценовой, ориентироваться всё-таки на рынок, а не на свои представления о возможных заработках», - заявил он.

