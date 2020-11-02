Доктор Комаровский назвал странность коронавируса

Бывают случаи, когда высокий уровень антител показывают тесты тех, кто не имел никаких признаков коронавирусной инфекции, однако повторные результаты часто бывают отрицательными, передает телеканал «360». По словам Комаровского, такие расхождения связаны с плохим качеством тестов на коронавирус, отмечает Ura.ru.

Ранее американские ученые выяснили, что антитела к COVID-19 сохранялись у большинства наблюдаемых ими добровольцев в течение пяти месяцев. Исследователи полагают, что наличие антител не защищает от коронавируса полностью, но снижает шансы повторного заражения и способно ослабить болезнь.

