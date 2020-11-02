Доктор Комаровский назвал странность коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что у людей с признаками коронавируса тест на инфекцию часто показывает отрицательный результат. Вместе с тем, те, кто ничем не болел, имеют антитела к COVID-19. По словам медика, его такая особенность вируса беспокоит больше всего. Об этом Комаровский рассказал в интервью изданию «Украина.ру».

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Бывают случаи, когда высокий уровень антител показывают тесты тех, кто не имел никаких признаков коронавирусной инфекции, однако повторные результаты часто бывают отрицательными, передает телеканал «360». По словам Комаровского, такие расхождения связаны с плохим качеством тестов на коронавирус, отмечает Ura.ru.

Ранее американские ученые выяснили, что антитела к COVID-19 сохранялись у большинства наблюдаемых ими добровольцев в течение пяти месяцев. Исследователи полагают, что наличие антител не защищает от коронавируса полностью, но снижает шансы повторного заражения и способно ослабить болезнь.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Коронавирус
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