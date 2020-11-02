Воденников: киберпреступления приобрели шквальный характер
Поэт и эссеист специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Оплату тестов на COVID-19 предложили возмещать из бюджета
Гражданам, сделавшим платный тест на коронавирус в частных клиниках, предложили возмещать эти расходы из бюджетных средств. Инициатива предусматривает такую помощь уже инфицированным и членам их семей. С предложением выступили Союз потребителей и Международная конфедераци обществ потребителей.
Дмитрий Воденников: «Я попал в совершенно потрясающую историю. Когда был карантин, а я болел коронавирусом, он был официально у меня подтвержден, я никуда не выходил. Вышел только, когда уже выздоровел. Какое же было мое изумление, когда мне вдруг пришло четыре смски, и каждая информировала меня о штрафе за того, чего я не совершал. Я не знаю, кого они там отследили. А мы помним историю, когда штраф за нарушение карантина получила парализованная женщина. Безобразие ситуации состоит в том, что ты почти не можешь это оспорить, потому что ты разговариваешь не с живым человеком, а с системой. Странная ситуация, когда мы проигрываем машине», – рассказал НСН Дмитрий Воденников.
Большинство россиян назвали главное событие страны в ХХ веке
Более 80 процентов россиян считают победу в Великой Отечественной войне главным событием для страны в ХХ веке. Об этом заявил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. При этом социолог отметил, что дату начала войны знают 68 процентов россиян, среди молодых людей – только 32 процента.
Дмитрий Воденников: «У нашей страны серьезная, трагичная, великая история. Я понимаю, что время идет, гаджеты пришли в нашу жизнь, и это здорово. Я все понимаю, но как можно не знать дату начала Великой Отечественной войны и как можно в этом признаться, чтобы просто не позориться, для меня абсолютная загадка», – отметил поэт в эфире НСН.
В России создадут центр борьбы с телефонным мошенничеством
В России создадут центр борьбы с телефонным мошенничеством и киберпреступлениями, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.
Дмитрий Воденников: «Я очень рад, что будет введена какая-то ответственность за это. Потому что в последнее время попытки таких преступлений приняли шквальный характер. Я бы хотел, чтобы этому был положен конец», – прокомментировал он в беседе с НСН.
Синоптики рассказали о предстоящей зиме в России
Синоптики спрогнозировали неоднородную грядущую зиму. По мнению научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, она будет холоднее прошлогодней.
Дмитрий Воденников: «Мне нравятся те зимы, которые похожи на настоящие зимы. Я помню, как я с родителями выходил с санками на улицу, которая была полностью обступлена сугробами. Как говорится, прошли годы. И наши зимы стали ноябрями: сероватыми и с жижей под башмаками. Мне бы хотелось, чтобы зима была настоящей, чтобы она хрустела, звенела и переливалась», – сказал в интервью НСН Дмитрий Воденников.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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