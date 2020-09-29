Поэт раскритиковал идею Познера повысить штрафы для нарушителей масочного режима
Дмитрий Воденников в интервью НСН не поддержал предложение телеведущего о повышении штрафов за нарушение масочного режима.
Телеведущий Владимир Познер раскритиковал позицию западных стран относительно российской вакцины от COVID-19. Он подчеркнул, что у него нет повода сомневаться в правдивости заявлений российских ученых. Также журналист предложил штрафы до 50 тысяч рублей за несоблюдение масочного режима.
Поэт Дмитрий Воденников в беседе с НСН не смог поддержать идею повышения штрафов.
«Я согласен с Владимиром Познером, мне не очень понятны те истерия, негатив, недоверие к тому, что делают наши ученые. Если на это были брошены силы, вакцина была создана, то, соответственно, я думаю, были проведены все необходимые эксперименты. Думаю, что вакцина работает. Но с 50 тысячами штрафа я согласиться не могу. Когда сейчас большинство людей получают 20 тысяч рублей, то 50 – это слишком», – сказал он.
Также Воденников в эксклюзивном интервью НСН подметил, что человечество никак не можем скрыться от коронавируса, раз число жертв перевалило за один миллион.
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