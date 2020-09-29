Поэт раскритиковал идею Познера повысить штрафы для нарушителей масочного режима

Телеведущий Владимир Познер раскритиковал позицию западных стран относительно российской вакцины от COVID-19. Он подчеркнул, что у него нет повода сомневаться в правдивости заявлений российских ученых. Также журналист предложил штрафы до 50 тысяч рублей за несоблюдение масочного режима.

Поэт Дмитрий Воденников в беседе с НСН не смог поддержать идею повышения штрафов.