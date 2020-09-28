Воденников: мы никак не можем скрыться от коронавируса

Поэт и эссеист специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Госдума призвала Армению и Азербайджан прекратить огонь

Госдума призвала Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе. В минувшее воскресенье, 27 сентября, в минобороны Азербайджана заявили, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. С этого момента обстрелы с обеих сторон не прекращаются.

Дмитрий Воденников: «У Осипа Мандельштама было стихотворение, в котором есть строфа – так, в Нагорном Карабахе, в хищном городе Шуше я изведал эти страхи, соприродные душе. Удивительно, что Мандельштам написал эти строки очень давно. Мы помним, что было относительно недавно в Нагорном Карабахе. Я помню, какой резонанс имела та микровойна, которая там случилась. Прошли годы, и вот опять это произошло. Это ужасно. Я согласен с Госдумой, Армении и Азербайджану надо немедленно прекратить выстрелы. Мне вообще не нравится, как будто огнем нас все обступает. Нам и так уже хватает испытаний», – поделился своим мнением с НСН Дмитрий Воденников.

2

Количество жертв COVID-19 превысило миллион

Число жертв коронавируса в мире превысило один миллион человек. Об этом сообщает портал Worldometers, собирающий информацию ВОЗ и национальных эпидемиологических служб. Отмечается, что самая высокая смертность зарегистрирована в США, Россия находится на 12-м месте.

Дмитрий Воденников: «Мы не ожидали ситуации, когда мы окажемся в рамках новой чумы. Я понимаю, что смертность не такая, как от чумы, не надо меня в этом критиковать, но один миллион человек – это очень много. И мы никак не можем скрыться и понять, как действует этот вирус», – отметил он в интервью НСН.

3

Познер предложил штрафовать до 50 тыс. рублей за несоблюдение масочного режима

Владимир Познер раскритиковал позицию западных стран относительно российской вакцины от COVID-19. Телеведущий подчеркнул, что у него нет повода сомневаться в правдивости заявлений российских ученых. Также журналист предложил штрафы до 50 тысяч рублей за несоблюдение масочного режима.

Дмитрий Воденников: «Я согласен с Владимиром Познером, мне не очень понятны те истерия, негатив, недоверие к тому, что делают наши ученые. Если на это были брошены силы, вакцина была создана, то, соответственно, я думаю, были проведены все необходимые эксперименты. Думаю, что вакцина работает. Но с 50 тысячами штрафа я согласиться не могу. Когда сейчас большинство людей получают 20 тысяч рублей, то 50 – это слишком», – сказал в беседе с НСН Дмитрий Воденников.

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:КоронавирусНагорный КарабахАвторские НовостиДмитрий Воденников
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