«Задним числом»: В профсоюзе мигрантов не верят в лишение гражданства за отказ служить

Сделать обязательным прохождение воинской службы для выходцев из Средней Азии, получивших российское гражданство, было бы неправильно и бессмысленно, заявил глава профсоюза мигрантов Ренат Каримов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее член СПЧ при президенте РФ Кирилл Кабанов заявил в своем Telegram-канале, что готовит предложение, которое коснется выходцев из Средней Азии, получивших российское гражданство менее 10 лет назад. Для них предлагается сделать обязательным прохождение воинской службы, в случае отказа их и их семьи могут лишить гражданства. Каримов не уверен, что предложение поможет пополнить ряды российской армии.

«Не поддерживаю такую инициативу, это не очень здорово задним числом. Когда давали гражданство РФ, об этом не говорили ничего. Другое дело, если кто-то стал гражданином России вместе с родителями и сейчас ему 18 лет, он должен служить в армии. А если человеку 40 лет, и он в тридцатилетнем возрасте получил гражданство, сейчас угрожать ему изъятием гражданства, это некрасиво», - отметил Каримов.