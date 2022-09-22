«Задним числом»: В профсоюзе мигрантов не верят в лишение гражданства за отказ служить

Глава профсоюза мигрантов Ренат Каримов отметил, что это не поможет существенно пополнить ряды российской армии. 

Сделать обязательным прохождение воинской службы для выходцев из Средней Азии, получивших российское гражданство, было бы неправильно и бессмысленно, заявил глава профсоюза мигрантов Ренат Каримов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее член СПЧ при президенте РФ Кирилл Кабанов заявил в своем Telegram-канале, что готовит предложение, которое коснется выходцев из Средней Азии, получивших российское гражданство менее 10 лет назад. Для них предлагается сделать обязательным прохождение воинской службы, в случае отказа их и их семьи могут лишить гражданства. Каримов не уверен, что предложение поможет пополнить ряды российской армии.

«Не поддерживаю такую инициативу, это не очень здорово задним числом. Когда давали гражданство РФ, об этом не говорили ничего. Другое дело, если кто-то стал гражданином России вместе с родителями и сейчас ему 18 лет, он должен служить в армии. А если человеку 40 лет, и он в тридцатилетнем возрасте получил гражданство, сейчас угрожать ему изъятием гражданства, это некрасиво», - отметил Каримов.

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По его словам, вряд ли такое предложение будет принято, поэтому оттока выходцев из Средней Азии не произойдет.

«Это сильно не поможет ряды существенно пополнить. Нужно ли такое пополнение, которое под страхом лишения гражданства? Оттока не произойдет, думаю, потому что жизнь в России лучше, чем в Узбекистане, например, там нехватка рабочих мест, люди не станут просто уезжать. Думаю, что такое предложение не будет принято», - сказал он.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что законом не запрещено привлекать осужденных к военным действиям.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Гражданство РФМобилизацияТрудовые Мигранты
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