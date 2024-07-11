Сенатор Ковитиди раскритиковала посещающих спортзалы мужчин

По её словам, мужчинам следует вспомнить, что они прежде всего являются кормильцами, но вместо этого они ходят в спортзалы.



«Наши мужчины где сегодня? Они в спортивных залах, они смотрят на красоту своего тела... У нас сегодня мужчин в салонах красоты, наверное, больше, чем женщин», - указала сенатор.

Ранее Ковитиди заявила, что ряд заболеваний вполне можно признать не препятствующими призыву в армию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

