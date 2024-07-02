Бассейн вместо моря: Как фитнес-клубам удалось спастись от летних «разорений»

«Я эту позицию по поводу обращения не поддерживаю. Конечно, затраты выросли и продолжают расти, но сейчас это неэффективное взаимодействие, вряд ли правительство будет сегодня отрасль поддерживать. Отрасль в последние три года демонстрирует положительную динамику, мы по объему валовой выручки растем. В среднем у нас 15-18% в год, это хорошая статистика, это означает, что отрасль находится на подъеме. Сейчас нам требуется поддержка в том смысле, чтобы государство максимально обращало внимание на здоровый образ жизни. Тренд на ЗОЖ есть, это нам очень помогает», - объяснила она.

По ее словам, операционные расходы выросли на 20-25% с 2022 года, но на сегодняшний день этап банкротств завершился, ситуация выравнивается.

«Конечно, 2022 год повлиял на рост операционных расходов и инвестиционных затрат. Сроки окупаемости проектов удлиняются, потому что создать фитнес-клуб стало в 1,8-2 раза дороже. Объемы операционных расходов выросли на 20-25%. Это и аренда, и запчасти, и все, что касается поддержки тренажерного парка. До 2022 года индустрия была оснащена на 80% оборудованием, которое производилось в США или Европе. Очень многие бренды ушли с нашего рынка, запчасти стали дороже через параллельный импорт. Но маржинальность выравнивается, фитнес перестал разоряться из-за растущих расходов», - рассказала собеседница НСН.

Положительным показателям отрасли поспособствовало то, что россияне стали чаще посещать фитнес-клубы именно летом, ранее в этот период центры теряли до 20% выручки.

«Кривая летнего падения до 2020 года была очень выраженной. Мы всегда понимали, что должны в другие месяцы серьезно заработать, чтобы закрыть расходы лета. Сейчас картинка немножко поменялась, потому что люди стали меньше тратить на путешествия и отдых. Часть этих денег, в том числе, переведена на фитнес, особенно это касается клубов с бассейнами, там, где можно полноценно отдохнуть, как на море или на каком-то водоеме. Сезонные колебания, конечно, есть. Раньше падение летом было на уровне 20% в посещении и валовой выручке, сейчас это чуть меньше», - заключила она.

Услуги фитнес-клубов подорожали в 2023 году на 11%, снижения цен не стоит ждать и в дальнейшем, поскольку растет их себестоимость, однако число клиентов фитнес-центров увеличилось до 6,5 млн человек, заявила ранее президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева «Радиоточке НСН».