Алиев: Азербайджан рассматривает возможность выхода из Совета Европы
Азербайджан рассматривает возможность полного выхода из Совета Европы. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев, передает ТАСС.
«Речь идет не о приостановке или замораживании членства - мы однозначно рассматриваем возможность окончательного ухода. Генеральный секретарь Совета... связался со мной и попросил не делать этого, найти выход для улучшения ситуации», - рассказал политик.
Как отметил Алиев, Баку подвергается дискриминации в организации, в январе 2024 года делегацию Азербайджана лишили права голоса. По словам главы государства, если республика выйдет из Совета Европы, «здесь мало что изменится».
Ранее Азербайджан полностью прекратил сотрудничество с Европарламентом из-за деструктивной позиции и «систематической антиазербайджанской деятельности» законодателей в Европе, напоминает Ura.ru.
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