ФСБ предотвратила атаку Киева на российские военные аэродромы
ФСБ задержала украинских агентов, которые готовили атаку на военные аэродромы «Украинка» и «Шагол» в Амурской и Челябинской областях. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.
Отмечается, что ФСБ получила упреждающую информацию о заброске спецслужбами Украины в Брянскую область в контейнерах на БПЛА самолетного типа и аэростатах FPV-дронов для подготовки масштабных терактов на военных аэродромах, пишет RT. Далее агенты Киева перевезли груз к аэродромам на легковых автомобилях с бытовой техникой. Дроны собирали и готовили к применению в расположенных поблизости гаражах.
Правоохранители изъяли 24 FPV-дрона с нейросетевыми модулями управления британского, американского, канадского и шведского производства, устойчивыми к средствам РЭБ.
Исполнители и пособники терактов задержаны. В ФСБ приняли соответствующие процессуальные решения.
Ранее российские спецслужбы сорвали попытку Киева атаковать FPV-дронами аэродром «Ростов-Центральный».
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