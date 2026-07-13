ФСБ предотвратила атаку Киева на российские военные аэродромы

Отмечается, что ФСБ получила упреждающую информацию о заброске спецслужбами Украины в Брянскую область в контейнерах на БПЛА самолетного типа и аэростатах FPV-дронов для подготовки масштабных терактов на военных аэродромах, пишет RT. Далее агенты Киева перевезли груз к аэродромам на легковых автомобилях с бытовой техникой. Дроны собирали и готовили к применению в расположенных поблизости гаражах.

Правоохранители изъяли 24 FPV-дрона с нейросетевыми модулями управления британского, американского, канадского и шведского производства, устойчивыми к средствам РЭБ.

Исполнители и пособники терактов задержаны. В ФСБ приняли соответствующие процессуальные решения.

Ранее российские спецслужбы сорвали попытку Киева атаковать FPV-дронами аэродром «Ростов-Центральный».

