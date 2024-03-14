«Подвиги и ностальгия»: Молодежь изучает постсоветский период по видеоиграм

«Сейчас действительно появилась мода на игру на ностальгии. Это показывает не только индустрия видеоигр, но, например, и кино. Самый популярный сериал прошлого года – «Слово пацана» про период 80-х. Любые подобные проявления – это дань моде, потому что выросло целое поколение людей, которым по 25-30 лет и больше, которое про Советский Союз ничего не знало. Этим людям крайне интересно, что же это была за империя такая, почему она распалась», - отметил собеседник НСН.

Игру «Заря» он назвал интересным начинанием, которое также может привлечь молодежь.

«Это очень интересное начинание. Другое дело, насколько качественной выйдет игра. Пока еще нюансов мало мы знаем. Молодежи тоже интересно, ведь сегодня историю важно знать. А подобные игры – это хороший метод донести хоть какую-то стилистику до современной молодежи. Это будет полезно для общего развития», - рассказал он.

Кузьменко подчеркнул, что тренд на советскую атмосферу задала легендарная игра Atomic Heart.

«Тренд на возвращение советской атмосферы задала игра Atomic Heart. Она вернула моду на стилистику той эпохи не только в нашей стране. Красные звезды, портреты Ленина и так далее… Игра «Атомное сердце» совершила подвиг, как в свое время «Тетрис». Такие вот прорывные разработки у наших соотечественников», - заключил собеседник НСН.

Ранее одна из разработчиков компьютерной игры «Санёк» про жизнь в маленьком постсоветском городке Валентина Северин рассказала «Радиоточке НСН», что на создание проекта ушло четыре года.

