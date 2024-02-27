«VPN не поможет»: В случае блокировки Steam игроки понесут миллиардные убытки

Ранее Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов ресурс с сообществами Steam. Немного времени спустя Роскомнадзор удалил сайт Steam из реестра запрещенной информации. По данным ведомства, на одной из страниц сообщества была размещена информация о способах изготовления наркотических средств. Steam Community позволяет юзерам онлайн-сервиса распространения игр Steam создавать персональные web-страницы в системе, группы и писать гайды по прохождению игр. Пименов отметил, что пока что речи о блокировке платформы в России не идет.



«О блокировке Steam пока речи не идет. Сейчас и так хватает проблемы с оплатой, с возможностью покупки на маркетплейсе. Если бы такая блокировка и произошла, то сотни тысяч пользователей лишились бы аккаунтов с большими библиотеками игр, которые они нарабатывали годами и покупали, были бы утрачены все сохранения и прогресс, особенно, если мы говорим об онлайн-играх. Более того, все игроки бы утратили доступ ко всем ценным предметам, которые представляют реальный денежный эквивалент, потому что на Steam есть собственная биржа, люди продают и покупают предметы. В результате блокировки люди бы получили как материальные убытки, так и моральные. Материальные убытки превысили бы миллиарды рублей», - сказал собеседник НСН.