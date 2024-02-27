«VPN не поможет»: В случае блокировки Steam игроки понесут миллиардные убытки

Если Роскомнадзор решит заблокировать игровую платформу Steam, игроки столкнутся как с моральными, так и материальными потеряли, заявил НСН Михаил Пименов.

При полной блокировке игровой платформы Steam ей можно будет пользовать через VPN-сервисы, однако это сильно ухудшит качество игры, заявил НСН эксперт в области киберспорта, директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов.

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Ранее Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов ресурс с сообществами Steam. Немного времени спустя Роскомнадзор удалил сайт Steam из реестра запрещенной информации. По данным ведомства, на одной из страниц сообщества была размещена информация о способах изготовления наркотических средств. Steam Community позволяет юзерам онлайн-сервиса распространения игр Steam создавать персональные web-страницы в системе, группы и писать гайды по прохождению игр. Пименов отметил, что пока что речи о блокировке платформы в России не идет.

«О блокировке Steam пока речи не идет. Сейчас и так хватает проблемы с оплатой, с возможностью покупки на маркетплейсе. Если бы такая блокировка и произошла, то сотни тысяч пользователей лишились бы аккаунтов с большими библиотеками игр, которые они нарабатывали годами и покупали, были бы утрачены все сохранения и прогресс, особенно, если мы говорим об онлайн-играх. Более того, все игроки бы утратили доступ ко всем ценным предметам, которые представляют реальный денежный эквивалент, потому что на Steam есть собственная биржа, люди продают и покупают предметы. В результате блокировки люди бы получили как материальные убытки, так и моральные. Материальные убытки превысили бы миллиарды рублей», - сказал собеседник НСН.

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«При блокировке Steam платформой в теории можно будет пользоваться с помощью VPN-сервисов, однако с 1 марта ужесточается законодательство, касающееся VPN. И вот появляется вопрос, будет ли работать сам VPN в ближайшее время? Сам VPN будет довольно сильной помехой в онлайн-играх, передача информации будет очень ограничена, объем передаваемого трафика будет гораздо ниже, это повлияет на качество игры», - отметил эксперт.

Ранее разработчица игры «Санёк» Валентина Северин рассказала «Радиоточке НСН», что игра про жизнь в маленьком постсоветском городке позволит пользователям Steam погрузиться в беззаботное детство и отвлечься от взрослых проблем.

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