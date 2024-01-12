Подвеска Ивлеевой с изумрудом «подешевела» на 660 тысяч рублей за сутки

Стоимость подвески с изумрудом, которую блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева носила в зоне «нижнего декольте» на «голой вечеринке» в московском клубе «Мутабор», за сутки упала на 660 тысяч рублей, сообщает KP.RU.

Ивлеева опровергла слухи об отъезде из России

10 января похожее украшение под названием «подвеска с изумрудом "груша"» на сайте одного из российских брендов можно было купить за 6 млн 250 тысяч рублей, а 11 января — за 5 млн 587 тысяч 200 рублей. На видео с вечеринки Ивлеева сообщила, что подвеска стоит 23 млн рублей.

Ранее стало известно, что телеведущая не признала вину по административному делу об организации «голой вечеринки», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Ивлеевой
ТЕГИ:БлогерыТелеведущий

Горячие новости

Все новости

партнеры