Подвеска Ивлеевой с изумрудом «подешевела» на 660 тысяч рублей за сутки
Стоимость подвески с изумрудом, которую блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева носила в зоне «нижнего декольте» на «голой вечеринке» в московском клубе «Мутабор», за сутки упала на 660 тысяч рублей, сообщает KP.RU.
10 января похожее украшение под названием «подвеска с изумрудом "груша"» на сайте одного из российских брендов можно было купить за 6 млн 250 тысяч рублей, а 11 января — за 5 млн 587 тысяч 200 рублей. На видео с вечеринки Ивлеева сообщила, что подвеска стоит 23 млн рублей.
Ранее стало известно, что телеведущая не признала вину по административному делу об организации «голой вечеринки», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru