Ивлеева опровергла слухи об отъезде из России

«Передаю вам морознейший привет из города Санкт-Петербург. Здесь я провожу свои праздники с семьей, с друзьями, с близкими», - заявила Ивлеева.



Она поздравила подписчиков с Новым годом и Рождеством. Блогер также порекомендовала поменьше сидеть в интернете и побольше времени быть со своими близкими.



Ранее в Telegram-каналах появилась информация об отъезде Ивлеевой в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) после скандала с «голой вечеринки» в клубе Mutabor.

