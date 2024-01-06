Ивлеева опровергла слухи об отъезде из России

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева опровергла информацию о своем отъезде из России. Видеообращение из Санкт-Петербурга она опубликовала в своем Telegram-канале.

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«Передаю вам морознейший привет из города Санкт-Петербург. Здесь я провожу свои праздники с семьей, с друзьями, с близкими», - заявила Ивлеева.

Она поздравила подписчиков с Новым годом и Рождеством. Блогер также порекомендовала поменьше сидеть в интернете и побольше времени быть со своими близкими.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация об отъезде Ивлеевой в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) после скандала с «голой вечеринки» в клубе Mutabor.

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ФОТО: соцсети Насти Ивлеевой
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