Подтверждено заражение собаки коронавирусом от человека
В Гонконге зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19 собаки от человека. К такому выводу после консультаций пришли местные специалисты, сообщает сайт правительства Гонконга.
В конце февраля стало известно, что домашний питомец человека, зараженного коронавирусом, так же был помещен под карантин, так как тест выявил следы инфекции в организме собаки.
Никаких симптомов заболевания, при этом, у животного выявлено не было. У собаки впоследствии несколько раз брали анализы, все они оказались слабоположительными.
Власти Гонконга призвали граждан мыть руки после прикосновения к животным, не целовать их и содержать свои дома в чистоте.
В середине февраля в министерстве науки и техники Китая заявили, что наиболее вероятными разносчиками коронавируса стали летучие мыши.
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