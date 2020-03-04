Подтверждено заражение собаки коронавирусом от человека

В конце февраля стало известно, что домашний питомец человека, зараженного коронавирусом, так же был помещен под карантин, так как тест выявил следы инфекции в организме собаки.

Никаких симптомов заболевания, при этом, у животного выявлено не было. У собаки впоследствии несколько раз брали анализы, все они оказались слабоположительными.

Власти Гонконга призвали граждан мыть руки после прикосновения к животным, не целовать их и содержать свои дома в чистоте.

В середине февраля в министерстве науки и техники Китая заявили, что наиболее вероятными разносчиками коронавируса стали летучие мыши.

