Отремонтированную станцию метро «Рижская» в Москве подтопило из-за сильного ливня
Станция «Рижская» московского метро оказалась подтопленной из-за сильного ливня, вода пробралась через сток в холле станции и полностью залила пол. Об этом сообщает ТАСС.
При этом на станции совсем недавно проводилась реконструкция, которая началась два года назад. После открытия мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что рабочие провели капитальный ремонт и заново установили гидроизоляцию.
В руководстве метрополитена заверяли, что основательный ремонт станции не потребуется станции в ближайшие 30 лет. Последствия потопа устранили, в настоящее время «Рижская» работает в штатном режиме.
Ранее в Москве прошел сильный ливень с резкими порывами ветра до 17 м/с, о котором предупреждали синоптики.
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