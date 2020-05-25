Подсчитана доля россиян, которые возьмут отпуск летом 2020 года

Взять отпуск в летние месяцы 2020 года планируют более 30 процентов россиян. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Как заявил журналистам директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин, отдохнуть летом собирается 31процент опрошенных, при этом 14 процентов намерены оформить отпуск на две недели, , 8 процентов - на месяц, 6 процентов - на период больше месяца, 3процента - на одну неделю.

Не собираются брать ежегодный отпуск в течение лета 19 процентов респондентов. Во ВЦИОМ также сообщили, что 47 процентов опрошенных россиян не собираются брать отпуск, так как официально не имеют занятости.

Опрос показал, что 70 процентов жителей страны в целом не спешат менять свои планы на лето из-за пандемии коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости//Константин Чалабов
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