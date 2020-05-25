Лучше дома: Мишустин призвал россиян воздержаться от поездок за рубеж
Премьер-министр Михаил Мишустин порекомендовал жителям России воздержаться от поездок на отдых за рубеж. Как пишет Интерфакс, глава кабмина уточнил, что ряд зарубежных стран уже заявили о смягчении карантинных мер, открытии пляжей и отелей. Однако, по словам Мишустина, безопасность отдыхающим никто из них гарантировать не может.
Также он подчеркнул, что Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) пока не давала рекомендаций о снятии карантинных мер на курортах. В связи с этим глава кабмина заявил, что безопаснее провести отпуск на родине. По словам Мишустина, эпидемиологическая ситуация в различных странах разная, поэтому нужно исключить угрозу завоза COVID-19 из-за рубежа.
Кроме того, премьер-министр напомнил, что с 1 июня в некоторых регионах России работу возобновят санатории с медицинской лицензией. А на следующем этапе можно будет говорить о запуске курортов в полном объеме.
Ранее НСН писала, что туристический сектор России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня. Об этом в эфире Первого канала рассказала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Она подчеркнула, что в рамках первого этапа заработают санатории с медицинской лицензией, а также коттеджи и апарт-отели, отмечает РИА ФАН.
По словам Догузовой, Ростуризм смотрит на открытие летнего сезона «с большим оптимизмом». Она подчеркнула, что детали будут согласованы с регионами в ближайшие 10 дней.
Кстати, ранее стало известно, что Турция в ближайшее время не будет принимать туристов из стран, где сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка с коронавирусом. В число этих государств входит и Россия. Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
«Туристический сезон мы начнем только с внутреннего туризма», - сказал глава ведомства. Коджа добавил, что власти страны будут следить за обстановкой в государствах, откуда ожидается поток туристов.
Ранее сообщалось, что Турция с 20 мая открывает границы для иностранных туристов. При этом подчеркивается, что речь пока идет только об «оздоровительном» туризме.
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