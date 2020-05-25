Лучше дома: Мишустин призвал россиян воздержаться от поездок за рубеж

Премьер-министр Михаил Мишустин порекомендовал жителям России воздержаться от поездок на отдых за рубеж. Как пишет Интерфакс, глава кабмина уточнил, что ряд зарубежных стран уже заявили о смягчении карантинных мер, открытии пляжей и отелей. Однако, по словам Мишустина, безопасность отдыхающим никто из них гарантировать не может.

Также он подчеркнул, что Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) пока не давала рекомендаций о снятии карантинных мер на курортах. В связи с этим глава кабмина заявил, что безопаснее провести отпуск на родине. По словам Мишустина, эпидемиологическая ситуация в различных странах разная, поэтому нужно исключить угрозу завоза COVID-19 из-за рубежа.

Кроме того, премьер-министр напомнил, что с 1 июня в некоторых регионах России работу возобновят санатории с медицинской лицензией. А на следующем этапе можно будет говорить о запуске курортов в полном объеме.