Подсчитан ущерб Грузии от полной потери туристов из России
Убытки в 100 миллионов долларов ожидают Грузию в случае полной потери российских туристов. Об этом сообщает неправительственная организация Transparency International Georgia.
Как рассказал экономист организации Бесо Намчавадзе, такой масштаб потерь ждёт республику в случае, если Россия введёт запрет не только на авиаперелёты, но и закроет сухопутную границу.
«Если с 1 июля 2019 года ни один российский турист не посетит страну, ущерб достигнет 100 млн долларов», — цитирует эксперта Ura.ru.
Однако в республике не считают, что ситуация отразится на экономике страны. По его словам, это скорее простимулирует активизацию работы с европейским сектором туризма.
Напомним, из-за беспорядков в Грузии 21 июня президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля совершать пассажирские перевозки в республику. Позднее стало известно, что и грузинским авиакомпаниям запретят полёты в Россию.
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