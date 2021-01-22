Подруга Светличной сообщила, что у актрисы развилась старческая деменция

У заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной развилась старческая деменция, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на подругу актрисы Елену Перелыгину.

По ее словам, у Светличной усугубляются проблемы с памятью: иногда она не может узнавать даже близких друзей. «Потеря памяти — она не все вспоминает, даже меня она с трудом вспомнила», — сказала Перелыгина.

Светличная заподозрила сына и внучку в попытке отравить её

В ноябре Светличная была госпитализирована в одну из больниц Москвы.

У нее произошел инсульт. Актриса пожаловалась на головную боль, после чего ей потребовалась помощь медиков.

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Фото: kino-teatr.ru
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