Подруга Светличной сообщила, что у актрисы развилась старческая деменция
У заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной развилась старческая деменция, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на подругу актрисы Елену Перелыгину.
По ее словам, у Светличной усугубляются проблемы с памятью: иногда она не может узнавать даже близких друзей. «Потеря памяти — она не все вспоминает, даже меня она с трудом вспомнила», — сказала Перелыгина.
В ноябре Светличная была госпитализирована в одну из больниц Москвы.
У нее произошел инсульт. Актриса пожаловалась на головную боль, после чего ей потребовалась помощь медиков.
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