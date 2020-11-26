Актриса Светлана Светличная экстренно госпитализирована

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная госпитализирована в одну из больниц Москвы, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на источник.

У нее произошел инсульт. Актриса пожаловалась на головную боль, после чего ей потребовалась помощь медиков.

Бывшего мужа актрисы Светличной задержали за сообщение о взрыве самолета Путина

Напомним, в октябре Светличная сообщила, что её собственный сын и внучка хотели отравить ее с помощью ртути. Она полагает, что ближайшие родственники хотят её убить, чтобы получить по наследству квартиру в центре российской столицы.

По ее словам, наследница по профессии врач, поэтому осведомлена о способах «избавиться» от нее.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: kino-teatr.ru
ТЕГИ:ГоспитализацияАктеры
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры