Актриса Светлана Светличная экстренно госпитализирована

Напомним, в октябре Светличная сообщила, что её собственный сын и внучка хотели отравить ее с помощью ртути. Она полагает, что ближайшие родственники хотят её убить, чтобы получить по наследству квартиру в центре российской столицы.

По ее словам, наследница по профессии врач, поэтому осведомлена о способах «избавиться» от нее.

