Актриса Светлана Светличная экстренно госпитализирована
Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная госпитализирована в одну из больниц Москвы, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на источник.
У нее произошел инсульт. Актриса пожаловалась на головную боль, после чего ей потребовалась помощь медиков.
Напомним, в октябре Светличная сообщила, что её собственный сын и внучка хотели отравить ее с помощью ртути. Она полагает, что ближайшие родственники хотят её убить, чтобы получить по наследству квартиру в центре российской столицы.
По ее словам, наследница по профессии врач, поэтому осведомлена о способах «избавиться» от нее.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,2 млн+23 675 / сут.
Умерли
37 538+507 / сут.
Выздоровели
1,7 млн+25 748 / сут.
- Пашинян назвал резолюцию французского сената о признании НКР «историческим»
- В Конгрессе США считают решение Трампа помиловать Флинна злоупотреблением
- В Кабардино-Балкарии три человека погибли в автоаварии
- Актриса Светлана Светличная экстренно госпитализирована
- «Локомотив» вновь сыграл вничью с «Атлетико»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru