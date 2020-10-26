Светличная заподозрила сына и внучку в попытке отравить её

Актриса Светлана Светличная утверждает, что её собственный сын и внучку хотели отравить ее с помощью ртути. Заслуженная артистка РСФСР полагает, что ближайшие родственники хотят её убить, чтобы получить по наследству квартиру в центре российской столицы.

Как рассказала Светличная, вскоре после того, как её посетила внучка с незнакомыми людьми, она нашла в своём жилище шарики с ртутью. В эфире НТВ актриса пожаловалась на резкое ухудшение самочувствия.

У пожилой женщины болят колено и шея, отмечает Газета.ру. Она также уточнила, что до сих пор не могла осознать причину такое ухудшения состояния здоровья. Родственники актрисы пока никак не отреагировали на её заявление.

Ранее артистка уже выдвигала обвинения в адрес своей внучки в попытке отравления, отмечает РЕН ТВ. По ее словам, наследница по профессии врач, поэтому осведомлена о способах «избавиться» от нее.

Светлана Светличная известна по ряду ролей в кино. Она, в частности, сыграла обольстительницу Анну Сергеевну в «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая, снималась в «Семнадцати мгновениях весны», «Месте встречи изменить нельзя» и других картинах.

