Подростки жестоко избили девочку в Улан-Удэ
Подростки избили школьницу в Улан-Удэ, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по республике Бурятия.
Свои действия они записали на видео. На кадрах видно, как они бьют ногами по голове и телу несовершеннолетней. Драка произошла около месяца назад на улице Лебедева. По данному факту ведется доследственная проверка. Также свою проверку организовала республиканская прокуратура.
Мать пострадавшей девочки сообщила, что дочь постоянно жалуется на головные боли.
Как сообщалось ранее, в Твери ведется доследственная проверка по факту избиения группой подростков ребенка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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