Подростки избили ребенка в Твери

В Твери ведется доследственная проверка по факту избиения группой подростков ребенка, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

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В ходе мониторинга интернета выявлена публикация, в которой сообщается, что группа несовершеннолетних из восьми человек нанесла ребенку побои. Это произошло в микрорайоне Южный. Подростки поставили на колени несовершеннолетнего и стали наносить ему удары.

Ранее в Вязьме подростки избили девочку и сняли все на видео, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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