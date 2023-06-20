Подростки избили ребенка в Твери
20 июня 202302:39
В Твери ведется доследственная проверка по факту избиения группой подростков ребенка, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.
В ходе мониторинга интернета выявлена публикация, в которой сообщается, что группа несовершеннолетних из восьми человек нанесла ребенку побои. Это произошло в микрорайоне Южный. Подростки поставили на колени несовершеннолетнего и стали наносить ему удары.
Ранее в Вязьме подростки избили девочку и сняли все на видео, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru