Подростки избили ребенка в Твери

В ходе мониторинга интернета выявлена публикация, в которой сообщается, что группа несовершеннолетних из восьми человек нанесла ребенку побои. Это произошло в микрорайоне Южный. Подростки поставили на колени несовершеннолетнего и стали наносить ему удары.

Ранее в Вязьме подростки избили девочку и сняли все на видео, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

